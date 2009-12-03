ВР завтра заслушает отчет Денисовой и Зарудного

Верховная Рада Украины завтра первым вопросом заслушает отчет министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО о выполнении закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед закрытием сегодняшнего пленарного заседания ВР сообщил председательствующий первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он заметил, что, в случае готовности, вторым вопросом будут рассмотрены изменения к государственному бюджету относительно выделения средств на борьбу с эпидемией гриппа. После этого парламент продолжит рассмотрение поправок к законопроекту о государственных закупках.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ.

ВР приняла решение заслушать в пятницу отчет министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда А.ЗАРУДНОГО о выполнении закона о повышении социальных стандартов.