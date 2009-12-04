Повышение зарплат должно происходить с профессиональным ростом

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО выступает за повышение социального статуса учителей, врачей и военных, которое должно происходить одновременно с ужесточением требований к их профессионализму.

Об этом он заявил во время встречи с общиной Винницы, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“У общества есть будущее только тогда, когда в нем уважают профессии учителя, врача и военного”, - сказал он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, “уважение – это не только поздравление с праздниками, а, прежде всего, уровень обеспечения социального статуса этих трех профессий”.

“Сегодня, если взять среднюю зарплату по стране, то заработная плата учителя, врача и военного ниже черты. Это свидетельствует, что наше общество не уважает эти три категории профессий”, - заметил он.

Чтобы исправить ситуацию, кандидат в президенты предлагает повысить минимум на 10-15% зарплату врачам, учителям и военным по сравнению со средней зарплатой по стране.

Он отбросил сомнения относительно нехватки средств: “Деньги на это есть, однако сейчас они разворованы через тендерные палаты, рефинансирование банков и тому подобное. Именно поэтому нужно перестать разворовывать деньги в тиши, а начать прозрачно их распределять”.

Однако вместе с повышением социального статуса А.ГРИЦЕНКО считает необходимым повысить и требования к учителям, врачам и военным. Он отметил, что это должны быть “профессионалы своего дела, чтобы ни вам, ни мне не было страшно отвести ребенка в школу, прооперироваться в украинской больнице или быть незащищенным от агрессии извне”.