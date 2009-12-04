Гриценко: через 5-7 лет зарплата украинцев будет 1 тыс. долл.

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что через 5-7 лет украинцы способны достичь средней зарплаты на уровне 1 тысячи долларов.

Об этом он заявил в интервью журналу “Корреспондент”, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, одним из наиболее важных направлений деятельности новоизбранного Президента будет борьба с коррупцией, наведение порядка в государстве сверху донизу.

Прежде всего, А.ГРИЦЕНКО предлагает ввести «жесткую и неотвратимую» уголовную ответственность за взяточничество, в первую очередь, среди правоохранителей и судей, а также лишить государство «взяткоемных» функций и заставить чиновников декларировать не только прибыли, но и расходы своих семей.

”Ни одно должностное лицо в государстве не будет неприкосновенным. Совершил уголовное преступление – за решетку, независимо от должности”, - отметил кандидат в президенты.

По его мнению, государство должно защищать слабых. “А остальным – тем, кто способен сам «ловить рыбу» и быть «хозяином своей жизни», создать все условия для развития. В первую очередь, защитив от своевластия и незаконных поборов”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО выразил уверенность, что украинцы могут достичь уровня средней зарплаты на уровне 1 тысячи долларов уже через пять-семь лет хорошего труда. Однако он не исключил, что это может произойти и быстрее из-за падения доллара. «Но, если так случится, это будет не наша победа, а поражение американской экономики», - заметил он.

Среди государств, у которых Украина могла бы перенять опыт, А.ГРИЦЕНКО назвал Южную Корею, Швецию и Китай.

«Южная Корея смогла четко определиться с приоритетами своей экономики, которые локомотивом вытянули страну из бедности и закрепили ее присутствие в важных секторах мирового рынка», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Швеция, сказал он, «смогла построить государство и экономику для людей, став достаточно самодостаточной». “Поэтому шведы сейчас могут сами выбирать, когда и на каких условиях вступать в те или иные экономические или оборонные союзы”, - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

Преимуществом Китая, по его мнению, стал переломный этап истории, когда руководство страны, прежде всего ДЭН Сяопин, увидело перспективу, провело реформы, и государство осуществило прорыв.