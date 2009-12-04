Денисова: правительство выполняет закон о повышении соцстандартов

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заверяет, что правительство выполняет принятый по инициативе фракции Партии регионов закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде во время отчета о выполнении соответствующего закона.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, после того, как этот закон вступил в силу, а также вступил в силу закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год, были сделаны расчеты, касающиеся дополнительных расходов и выполнения закона.

Она отметила, что на выполнение закона о повышении социальных стандартов нужно было 8,2 млрд. грн. В то же время изменениями в бюджет, которые были приняты парламентом, предусмотрены средства в сумме 700 млн. грн.

При этом, сказала министр, в том объеме, который предусмотрен законом об изменениях в бюджет-2009, нужно 1,2 млрд. грн.

Л.ДЕНИСОВА также отметила, что правительству необходимо было определить, какой прожиточный минимум применять для расчета социальной помощи и пенсий.

Она объяснила это тем, что статьей 54 закона о госбюджете на 2009 год установлено, что прожиточный минимум устанавливается на уровне декабря 2008 года.

Однако, сказала министр, принятым позже законом были внесено изменение, которое предусматривает другие размеры прожиточного минимума.

Таким образом, заявила она, одновременно действуют две нормы, касающиеся определения прожиточного минимума.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что правительство приняло решение, что с 1 ноября 2009 года для расчета размеров социальной помощи и пенсионных выплат применяется прожиточный минимум в повышенных размерах.

Как отметила министр, минимальная заработная плата изменениями в госбюджет установлена на уровне 744 грн.

В то же время, сказала Л.ДЕНИСОВА, первый тарифный разряд единой тарифной сетки Верховной Рады Украины оставлен без изменений в размере 545 грн.

«Поэтому увеличенные размеры заработной платы состоятся только у работников первого, второго, третьего разряда на 94 грн., четвертого – на 52 грн., у первого тарифного разряда, например, младшей медицинской сестры, только на 3 грн.», - отметила министр.

Таким образом, сказала Л.ДЕНИСОВА, повышение зарплаты состоится только для 480 тысяч работников бюджетной сферы.

Не предусмотрены средства в бюджете для повышения размеров должностных окладов военнослужащих, лиц начальственного и рядового состава.

По словам министра, средства на осуществление выплат в повышенном размере на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам законом об изменениях в госбюджет не предусмотрены.

«Более того, уменьшен размер субвенций из государственного бюджета местных бюджетам для предоставления такой помощи», - сказала она.

Л.ДЕНИСОВА объяснила, что это произошло потому, что бюджетом на 2009 год субвенция на эти выплаты была утверждена в размере свыше 15 млрд. грн.

В то же время изменениями в бюджет, которые были внесены парламентом, такая субвенция была увеличена на 100 млн. и составляет 16 млрд. 23 млн. грн.

«Но этот объем субвенций меньше того, который уже действовал в ноябре этого года. Правительство использовало свою возможность и увеличило ранее объем субвенций местным органам власти», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В СП настаивают на выполнении закона о соцстандартах

Глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО подчеркивает, что закон о социальных стандартах должен быть выполнен.

В интервью газете «Україна молода», опубликованном сегодня, она сказала: «Президент Украины, еще будучи кандидатом на этот пост, заявил - в стране должна выполняться конституционная норма: пенсия и заработная плата не могут быть ниже прожиточного минимума. Глава государства как гарант Основного закона этого требует».

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила: «И я не понимаю, почему вокруг этого положения такая истерика. Ведь для ее выполнения не нужны слишком большие средства. Кстати, подписывая закон о повышении социальных стандартов, Виктор ЮЩЕНКО параллельно внес на рассмотрение другой закон, в котором предусматриваются источники финансирования положений о повышении пенсий и зарплаты. И, в отличие от правительственных постановлений, не нарушил при этом Бюджетный кодекс».

«Впрочем, логика действий премьер-министра понятна: категории населения, которым накануне выборов повысили зарплаты — врачи, учителя, библиотекари, сельские головы — принимают активнейшее участие в избирательном процессе. И премьер-министр, в сущности, дала им политическую взятку, пытаясь прикрыть ее благими намерениями», - убеждена В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, подпишет ли Президент письмо в отношении четвертого транша Международного валютного фонда, глава Секретариата Президента сказала: «Мы должны понимать, что берем в долг большие денежные средства и должны думать, как мы будем их отдавать: представить четкую сбалансированную программу их использования, а также программу борьбы с кризисом. В конечном итоге, кредит давали на борьбу с кризисом, а использовали его как собственные сбережения правительства - для выполнения популистских обещаний. Веры словам правительства уже нет. Опять соглашаться взять на себя очередной мешок долгов - значит брать на себя ответственность за непрофессионализм правительства. Президент этого сегодня сделать не может».