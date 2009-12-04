С сегодняшнего дня пенсионеры начнут получать повышенные пенсии

С сегодняшнего дня, как это предусмотрено графиком выплаты, пенсионеры начнут получать пенсии в повышенных размерах вместе с соответствующей доплатой за ноябрь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей ЗАРУДНЫЙ.

Он отметил, что средства, предусмотренные принятыми 6 ноября изменениями в госбюджет на 2009 год, которые необходимы для выплат повышенных пенсий, «выделены правительством Пенсионному фонду в полном объеме». По его словам, речь идет о 717 млн. грн.

А.ЗАРУДНЫЙ сообщил, что на сегодняшний день в Украине нет пенсий, которые меньше прожиточного минимума. Он отметил, что с ноября минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров превысит прожиточный минимум на 30 грн. Он сообщил, что в этом году «почти на 9% увеличились пенсии в Украине».