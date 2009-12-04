Украина и ЕС начинают переговоры об оптимизации визового режима

Украина и Европейский Союз начинают переговорный процесс относительно оптимизации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на пресс-конференции после завершения пленарного заседания 13-го саммита Украина - ЕС.

По словам В.ЮЩЕНКО, во время саммита стороны договорились о «начале процесса переговоров по оптимизации и усовершенствованию визового режима»

Как сказал Президент, стороны засвидетельствовали, что после последних решений относительно либерализации визового режима произошли положительные сдвиги относительно поездок как украинцев в ЕС, так и наоборот.

«Мы, безусловно, должны дальше идти по усовершенствованию визовой политики. И этим вопросам мы уделили ключевое внимание», - сказал глава государства.

В частности, в Совместном заявлении Украины и ЕС, которое было принято во время саммита Украина – ЕС в Киеве отмечается, что лидеры Украины и ЕС согласились с важностью интенсификации контактов между ЕС и Украиной и приветствовали прогресс в имплементации Соглашений между Украиной и ЕС в сфере визового упрощения и реадмиссии, что способствует контактам между людьми и помогают сторонам бороться с нелегальной миграцией. В этом контексте стороны признали важность всесторонней миграционной политики и международных стандартов в сфере защиты и предоставления убежища.

Лидеры подчеркнули значение дальнейшего сотрудничества с целью полной имплементации соглашений Украины и ЕС в сфере визового упрощения и реадмиссии и рассчитывают на дальнейшие конструктивные дискуссии относительно Соглашения об упрощении визового режима в рамках компетентного Общего Комитета весной 2010 г. в свете предложений Украины относительно дальнейших визовых упрощениях для украинских граждан, а также с учетом развития законодательства ЕС в сфере визовой политики.

Лидеры ЕС и Украины оценили прогресс в диалоге, начатом в 2008 году с целью подготовки соответствующих условий для введения безвизового режима в долгосрочной перспективе. Они приветствовали отчет должностных лиц от 19 ноября для саммита, отметив достигнутый прогресс, и одобрили предложение перейти к структурированному визовому диалогу, который будет сосредоточиваться на последовательных приоритетах относительно мероприятий и рекомендаций для украинских властей.

Украина и ЕС намерены продолжать диалог относительно безвизового режима во время следующей министерской встречи Украина - ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности в свете отчета старших должностных лиц о достигнутом прогрессе.