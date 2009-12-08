Обама обещает поддержать рынок труда

Президент США Барак Обама обещает направить на сокращение бюджетного дефицита и поддержку рынка труда часть средств, оставшихся от выделенных в 2008 году в рамках программы по освобождению от проблемных активов 700 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

"Программа по освобождению от проблемных активов оказалась существенно дешевле, чем мы ожидали, хотя и не дешевой. Это означает, что часть средств может быть направлена на сокращение дефицита", - пояснил президент США в беседе с журналистами по окончании переговоров с премьер-министром Турции Реджебом Тайипом Эрдоганом.

Он также добавил, что одной из первостепенных задач правительства является снижение уровня безработицы, достигающей сейчас 10%. На преодоление безработицы, по словам Обамы, также могут быть направлены оставшиеся неизрасходованными средства.

Идея перераспределения остающихся "антикризисных" средств станет одной из тем большой речи Обамы по экономике, с которой он выступит во вторник.

В 2008 году администрация США приняла 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program). Половина была израсходована, главным образом, на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса, и новая порция финансовых вливаний спасла американскую банковскую систему от краха. До принятия нового пакета каждую неделю финансовые регуляторы сообщали о крахе двух-трех американских банков. После того, как финансовые вливания были сделаны, такие сообщения стали ежемесячными, а к осени стали появляться еще реже.