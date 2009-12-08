Предприниматели: поставлять новогодние подарки невозможно

Национальный комитет по защите предпринимательства утверждает, что выполнить условия тендера Фонда государственного социального страхования по временной утрате трудоспособности на поставку новогодних подарков невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам сокоординатор комитета Сергей КОЛОМИЕЦ в ходе проведения под зданием правительства акции протеста предпринимателей против жестких условий тендера.

По его словам, Фонд ежегодно проводит тендер на поставку новогодних подарков.

С.КОЛОМИЕЦ также отметил, что кондитеры – участники тендера уже не раз поднимали вопрос о том, что выполнить условия тендера практически невозможно. В текущем году первая информация об условиях проведения тендера на поставку новогодних подарков появилась только в первой декаде ноября.

Как рассказал С.КОЛОМИЕЦ, за один день кондитерская фабрика с большими производственными мощностями может расфасовать не более 50 тысяч новогодних подарков. На расфасовку 4,5 млн. подарков, которые планируется изготовить к новогодним праздникам, понадобится 90 дней, на производство упаковки с эмблемой фонда – 2 недели, на печатание новогодних открыток от имени фонда – около 10 рабочих дней. При этом тендерная документация регламентирует требования к новогоднему подарку: укомплектованность определенными видами кондитерских изделий, упаковка с эмблемой фонда и открытка от его имени внутри подарка, а также гарантия от производителя, что данные подарки не поступят в розничную продажу, если они не будут реализованы.

«Условия тендера предусматривают оригинальный состав подарка, чтобы каждая компания была готова изготовить шоколадного Деда Мороза, вафли, батончики, драже и тому подобное…», – сказал С.КОЛОМИЕЦ.

До 10 декабря подарки должны поступить в отделения фонда в западных областях, а до 15 декабря – во все регионы Украины. Таким образом, с момента объявления тендера до конечного срока выполнения всех его условий производители имеют один месяц.

В то же время, по мнению представителя комитета, для выполнения поставленных условий необходимо хотя бы три месяца. Таким образом, заведомо поставлена задача, выполнить которую невозможно.

По словам С.КОЛОМИЙЦА, из года в год в таких тендерах побеждает одна компания, однако ее название он не сообщил.

Представитель Министерства труда и социальной политики, которая вышла к участникам акции, пока отказалась комментировать ситуацию до полного ее выяснения.