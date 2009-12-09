Эксперт: в Украине работает до 50% нелегальных казино

На сегодня в Украине, в зависимости от региона, работает до 50% нелегальных казино от того количества, которое было до введения закона о запрете игорного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Алексей КОСАРЕВ.

Комитет проводит рейды для выявления незаконно действующих казино, залов игровых автоматов и компьютерных залов, где проводятся азартные игры с денежными ставками. По словам А.КОСАРЕВА, в Киеве на сегодняшний день работают крупные казино, «потому что здесь работают под серьезной крышей». В регионах более распространены небольшие залы.

Как сообщил А.КОСАРЕВ, самый высокий процент подпольных игорных заведений на востоке Украины и в Крыму. «В самом Донецке ситуация нормальная, но такие города, как Горловка, Макеевка, – приезжайте в любой день», - сказал он.

А.КОСАРЕВ также отметил, что в западных областях практически нет подпольных казино.

«Везде по-разному. Если взять Одесскую область, то там, максимум, 10% (от количества игорных заведений, которые действовали до принятия закона о запрете игорного бизнеса, – УНИАН). Но если взять Херсонскую и Николаевскую области, там может быть даже до 40-50%. Там работают в открытую», - отметил А.КОСАРЕВ.

Он также рассказал, что часто после закрытия игорного заведения оно вновь возобновляет работу.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.