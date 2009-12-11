Тигипко критикует безразличие властей к проблемам экологии

Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО критикует безразличное отношение власти Украины к проблемам экологии, что уже стало очевидным для всего мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал скандал вокруг участия украинской делегации в международной конференции в Копенгагене по вопросам изменений климата. Решением организации CAN, которая объединяет 500 общественных групп по всему свету, выступающих за сокращение выбросов парниковых газов, Украине в трех номинациях присвоено позорное звание «Динозавр дня», что означает, что наша страна заняла наиболее деструктивную позицию среди всех участников конференции, говорится в сообщении. В частности, Киев планирует сократить выбросы на 20% от уровня 1990 года, что означает их увеличение на 2/3 от сегодняшнего уровня.

«Конечно, нам не стоит идти на неоправданные уступки и искусственно ограничивать свою промышленность для выгоды европейских конкурентов. Страны ЕС согласны сократить собственные выбросы только на 30%. Но ориентироваться на 1990 год, когда наша промышленность была одной из наиболее энерго- и ресурсоемких, а также грязных в мире, в корне неверно. Тот, кто жил в Донбассе или в Днепропетровске, помнит, какая ужасная экологическая ситуация сложилась в момент распада СССР, и только экономический кризис дал природе отдых», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, Украине нужно не столько бороться за расширение квоты на выбросы, сколько добиваться финансирования внедрения экологически чистых технологий.

«Большая глупость, что украинская делегация на конференции сокращена с 33 до трех человек. Этого совсем недостаточно, чтобы вести эффективные переговоры. На сомнительные по значимости саммиты ГУАМ или Европейской народной партии ездят целые десанты наших чиновников», - отметил кандидат в Президенты.