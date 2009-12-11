Великобритания и Франция выделят 3 млрд долл беднейшим странам

Великобритания и Франция взяли на себя обязательства по предоставлению 3 млрд долл в год в качестве помощи беднейшим странам мира на реализацию их национальных программ по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом объявил сегодня в рамках работы саммита ЕС премьер-министр Великобритании Гордон Браун, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Деньги будут выделяться в ближайшие 3 года и достигнут суммы в 9 млрд долл.

Как отмечают специалисты, нынешнее неожиданное заявление Лондона и Парижа о собственных выплатах на поддержку программ по защите климата Земли отражает значительные трудности, которые сейчас испытывает саммит ЕС в попытке выработать единую позицию по этому вопросу.