Великобритания и Франция выделят 3 млрд долл беднейшим странам
13:54, 11 декабря 2009Соцполитика
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На защиту климата
Великобритания и Франция взяли на себя обязательства по предоставлению 3 млрд долл в год в качестве помощи беднейшим странам мира на реализацию их национальных программ по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом объявил сегодня в рамках работы саммита ЕС премьер-министр Великобритании Гордон Браун, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
Деньги будут выделяться в ближайшие 3 года и достигнут суммы в 9 млрд долл.
Как отмечают специалисты, нынешнее неожиданное заявление Лондона и Парижа о собственных выплатах на поддержку программ по защите климата Земли отражает значительные трудности, которые сейчас испытывает саммит ЕС в попытке выработать единую позицию по этому вопросу.
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