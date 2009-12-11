Лидеры ЕС просят ЕК представить новую стратегию

Лидеры ЕС просят Еврокомиссию до марта 2010 года представить проект новой 10-летней стратегии роста и занятости Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заключениях, одобренных сегодня на заседании Европейского совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

“Европейский совет принял во внимание консультации, начатые Еврокомиссией относительно будущей стратегии, и ожидает скорейшего обсуждения амбициозных предложений перед дискуссией в рамках Европейского совета, в том числе во время его заседания весной 2010 года”, - говорится в документе.

В заключениях отмечается, что нынешняя Лиссабонская стратегия роста и занятости заканчивается в 2010 году. При этом, по убеждению лидеров ЕС, новая 10-летняя стратегия должна сфокусироваться на несколько иных приоритетах, в частности, решении проблем старения населения, росте неравенства, климатических изменениях.

Среди других вопросов, вокруг которых должна происходить дискуссия, по убеждению лидеров Евросоюза, должны быть и вопросы относительно того, как обеспечить стабильность бюджетов, защищая инвестиции и социальное обеспечение граждан, как обеспечить эффективность рынка труда, как усиливать внутренний рынок и как полнее использовать взаимные выгоды от внешней торговли и открытости рынков.

Кроме того, по убеждению лидеров ЕС, в рамках подготовки новой стратегии необходимо обратить внимание на то, какие преимущества может дать более “зеленая” экономика, улучшение бизнес-климата, в частности для малого и среднего бизнеса, усиление исследований и инноваций.