Ющенко: демографическая ситуация станет положительной в 2015 г

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в 2015 году Украина может достичь положительных демографических показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса национального.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что когда стал Президентом, темпы прироста населения составляли 8%, а темпы смертности – 18,6%.

«Каждый год украинская нация уменьшалась на 750-800 тыс. украинцев. В европейской статистике среди 16 вымирающих наций мы стояли на 16-м месте. Вот такой была Украина еще 4,5 года назад», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Сейчас, по его словам, темпы прироста повысились до 12%, а в 8 областях зафиксированы положительные демографические данные, то есть количество рожденных превышает количество умерших.

«Если мы сохраним эти темпы, то в 2015 году Украина будет иметь абсолютный общенациональный прирост населения», – убежден В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что собственно с этой целью в 2005 году были стимулированы молодые семьи введением закона о материальной помощи роженицам за каждого рожденного ребенка.

«Сначала мне говорили, что это программа стимулирования проституток в Украине. И сейчас говорят о фактах, что где-то отдельные женщины рожают, только чтобы получить деньги. Но это не является тенденцией. Вместо этого мы видим, что эта программа дошла до людей, она подняла семьи с коленей», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что на протяжении трех лет в госбюджете в помощь семьям предусматривается 6 млрд. грн., чего раньше никогда не было.