Тимошенко планирует усиление соцпрограмм

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство с марта 2010 года запланировало существенное усиление социальных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на встрече с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

«С марта мы запланировали очень существенные шаги в социальных направлениях поддержки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер отметила, что правительство никогда не планировало бюджет по поддержке чернобыльцев по остаточному принципу.

«Ни при каких обстоятельствах наша команда, наше правительство не рассматривает программу чернобыльцев, ликвидаторов по остаточному принципу. Мы сегодня живем так, что мы только считаем каждую копейку для того, чтобы не сорвать каждый платеж, который уже установлен и который государство обязано платить», - объяснила она.

В свою очередь, заместитель министра труда и социальной политики Виктор ИВАНКЕВИЧ добавил, что в проекте бюджета на 2010 год на поддержку чернобыльцев предусмотрены 7 млрд. грн. против 6 млрд. грн. в 2009 году.

В.ИВАНКЕВИЧ напомнил, что на протяжении года правительство обеспечило повышение всех денежных выплат ликвидаторам и людям, работающих на загрязненных территориях или обслуживающих Чернобыльскую АЭС.

«Последнее решение правительства касалось повышения с 1 ноября пенсий для чернобыльцев на 15%», - сказал В.ИВАНКЕВИЧ.