Уровень занятости в еврозоне снизился

По предварительным оценкам, в третьем квартале этого года уровень занятости снизился в еврозоне и во всех странах - членах Европейского Союза (ЕС-27) на 0,5% по сравнению со вторым кварталом 2009 года.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Евростате.

В целом в третьем квартале 2009 года количество занятых в еврозоне было на 0,712 млн. чел. меньше, чем во втором квартале 2009 года, а количество занятых в ЕС-27 – меньше на 1,019 млн. чел.

По сравнению с третьим кварталом 2008 года уровень занятости в третьем квартале 2009 года снизился в еврозоне на 2,1%, в ЕС-27 - на 2,0%.

По оценкам Евростата, в третьем квартале 2009 года в ЕС-27 имели работу 221,6 млн. чел., из них 144,8 млн. – в еврозоне.

К зоне евро с 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.