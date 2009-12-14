Опрос: экономический кризис еще не достиг своего пика

54% европейцев считают, что экономический кризис еще не достиг своего пика.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса, проведенного TNS Opinion & Social.

При этом 38% европейцев считают, что кризис уже достиг пика.

Согласно результатам опроса, 30% респондентов считают, что экономическая ситуация в Европейском Союзе в ближайшие 12 месяцев улучшится, 38% - останется без изменений, 21% - ухудшится, 11% - не имеют ответа.

При этом всего 28% считают, что ситуация в национальной экономике улучшится, 31% считают, что ситуация ухудшится, а 37% отмечают, что ситуация не изменится.

51% респондентов считают безработицу важнейшей проблемой на национальном уровне. Вторым важнейшим вопросом для своих стран опрошенные считают экономическую ситуацию – 40%, и третьим – инфляцию – 19%.

Опрос был проведен с 23 октября по 18 ноября. В ходе опроса в целом опрошено 30 тыс. 238 чел.