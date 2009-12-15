Украинцев стало меньше 46 миллионов - Госкомстат

Численность населения Украины опустилась ниже отметки 46 миллионов человек и на 1 ноября 2009 года составила 45 млн. 999 тыс. 934 человека, сообщает Государственный комитет статистики Украины (на 1 октября с.г. численность составляла 46 млн. 11 тыс. 345 человек - УНИАН).

Таким образом, за октябрь число украинцев сократилось на 11 тыс. 411 человек (УНИАН: при этом, в текущем году число населения страны сокращалось в среднем на 5-8 тыс. человек ежемесячно).

По данным Госкомстата, на 1 ноября численность городского населения Украины составила 31 млн. 536 тыс. 444 человека (на 1 октября – 31 млн. 528 тыс.567), число сельского населения – 14 млн. 463 тыс. 490 чел. (14 млн. 482 тыс. 778 чел.).

Справка УНИАН. На 1 января 2009 г. население Украины составляло 46 млн. 143,7 тыс. человек (городское - 31 млн. 587,2 тыс. чел., сельское - 14 млн. 556,5 тыс. чел.).

На 1 ноября 2008 года население составляло 46 млн. 179 тыс. 226 человек (городское - 31 млн. 592 тыс. 830 чел., сельское - 14 млн. 586 тыс. 396 чел.). Таким образом, за год (ноябрь к ноябрю) население страны сократилось на 180 тысяч человек.