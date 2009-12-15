Автомобилям инвалидов выделят до 10% мест на стоянках

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в действующее законодательство по вопросу обеспечения инвалидов автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона в целом проголосовали 342 народных депутата из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Закон Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”. В соответствии с этими изменениями, инвалидам и детям инвалидам предоставляются бесплатно или на льготных условиях услуги по социально-бытовому и медицинскому обслуживанию, технические и другие средства реабилитации, изделия медицинского назначения на основании индивидуальной программы реабилитации, автомобили при наличии соответствующего медицинского заключения. Законом предусмотрено, что после смерти инвалида, ребенка-инвалида автомобиль, выданный бесплатно или на льготных условиях, в том числе признанный гуманитарной помощью, по желанию членов его семьи может быть передан в их собственность в порядке и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Кроме того, ВР приняла в первом чтении проект закона «О дополнении закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» в отношении бесплатной стоянки транспортных средств. За принятие этого законопроекта проголосовали 282 народных депутата из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что владельцы площадок для стоянок должны обеспечить выделение и обустройство специальных мест для стоянки транспортных средств общего и специализированного назначения, которые перевозят инвалидов в объеме 10% общего количества, но не менее 1 места. При этом оплата за такую стоянку не взимается.