Гриценко: надо поддержать тех, кто создает рабочие места

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что для возвращения заробитчан домой государство не должно мешать тем, кто создает рабочие места.

“Украинские заробитчане ищут работу по всему миру, потому что на Родине не могут найти себе место. Чтобы вернуть этих людей, государство должно заняться возрождением производства”, - сказал он сегодня во время общения с журналистами в Тернополе, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат в президенты отметил, что во время поездок по стране имел возможность оценить масштаб проблемы заработков. “Разрываются и разрушаются семьи, дети остаются без родительского присмотра. Украинцы выезжают за границу, поскольку не имеют работы дома”, - констатировал он и подчеркнул, что для возвращения этих людей необходимо серьезно заняться проблемой преодоления безработицы, создания новых рабочих мест и повышения социальных стандартов.

“Для этого государство, прежде всего, должно не мешать тем, кто создает рабочие места”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, государственная политика в отношении предпринимателей должна кардинально измениться. “Нельзя требовать налоги заранее, забирая еще не заработанные средства. Нельзя устраивать массовые проверки и заниматься мародерством, лишая предпринимателей возможности платить заработную плату своим работникам”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО также предлагает снизить налоговое давление, реформировав фискальную политику для уменьшения и упрощения налогов.

“Государство должно не только не мешать, но и способствовать созданию новых рабочих мест, развитию производства. Для этого нужно изменить отношение к предпринимателям”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что внес в парламент соответствующие законопроекты. В частности, об отмене НДС и замене его налогом с прибыли, о ликвидации налоговой милиции, о нормировании лицензионной деятельности государственных органов.

“Во время кризиса, - уверен А.ГРИЦЕНКО, - нужно снижать тарифы, акцизы, сборы, а не увеличивать, как это делает наше “антикризисное” правительство”.