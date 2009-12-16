Порошенко: Украина получит безвизовый режим с ЕС к Евро-2012

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО убежден, что Украина при настойчивой работе гарантированно получит безвизовый режим с Европейским Союзом к проведению Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр напомнил, что на саммите Украина-ЕС 4 декабря были утверждены два важных документа в отношении безвизового режима между Украиной и ЕС.

По словам П.ПОРОШЕНКО, де-факто это означает, что между Украиной и ЕС создана «дорожная карта», предусматривающая, что Украина должна выполнить свою часть работы. По словам П.ПОРОШЕНКО, ЕС принял политическое решение об открытии безвизового диалога.

«Это означает, что при настойчивой работе - это гарантированно до 2012 года» - сказал П.ПОРОШЕНКО.