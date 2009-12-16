Тимошенко не допустит увеличения пенсионного возраста

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что пенсионный возраст в Украине увеличен не будет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что, учитывая количество людей предпенсионного возраста в стране и такой показатель, как средняя продолжительность жизни граждан Украины, не допустит повышения пенсионного возраста.

Она заверяет, что «на корню» будет рубить подобные антисоциальные инициативы от кого бы они не исходили, то ли от Партии регионов, то ли от Президента, то ли от кого-либо другого.

Глава правительства также считает, что заявления представителя Партии регионов Михаила ПАПИЕВА на эту тему являются откровенной провокацией.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря М.ПАПИЕВ заявлял, что Ю.ТИМОШЕНКО в своем письме Международному валютному фонду пообещала повысить пенсионный возраст в Украине.

«Как стало известно из окружения премьера, для ускорения получения четвертого транша МВФ до президентских выборов ТИМОШЕНКО идет на все. Даже на такие антинародные обязательства, как замораживание зарплат, пенсий и социальной помощи в следующем году, и что самое вопиющее - на повышение в 2010 году пенсионного возраста для мужчин - до 65 лет, а для женщин – до 60 лет”, - утверждал, в частности, М.ПАПИЕВ.