Конгресс CША выделил 155 млрд. долл. на борьбу с безработицей

Палата представителей конгресса США одобрила в среду выделение $155 млрд.на борьбу с безработицей и последствиями худшей рецессии в американской экономике с 1930-х годов, сообщает k2kapital.

$50 млрд. пойдет на реализацию уже готовых к выполнению строительных проектов, способных создать "десятки тысяч" рабочих мест. Такая же сумма будет направлена испытывающим серьезные финансовые трудности властям штатов и муниципалитетам с тем, чтобы избежать увольнений учителей, полицейских и других госслужащих.

В целом, по словам авторов законопроекта, он "во многом повторяет" те меры, которые были предусмотрены в $787-млрд. законе об оздоровлении американской экономики и реинвестированию в нее, позволившего создать в США около 1,6 млн. рабочих мест за последний год.

"Мы стоим на пути к восстановлению, так как конгресс принял несколько очень важных и тяжелых решений", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси. Она подчеркнула, что сейчас "не время останавливаться" на достигнутом.

Частичное финансирование законопроекта будет осуществляться из средств, выделенных на правительственную программу по выкупу проблемных активов, запущенную еще администрацией Джорджа Буша в октябре 2008 г. Эта программа, получившая название TARP и первоначально оцененная в $700 млрд., на деле оказалась значительно дешевле и уже не в первый раз становится "донором" для новых антикризисных мер. Как ожидается, оставшиеся от TARP деньги покроют $75 млрд. стоимости нового антикризисного пакета.