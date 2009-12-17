График выплат пенсий в январе не изменится

В январе, независимо от того, что 1-10 января объявлены выходными, пенсии будут выплачиваться без изменения графика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Выплата пенсий в январе начнется с 4-го числа и будет идти по графику», - отметила она.

Кроме того, Л.ДЕНИСОВА отметила, что выплата пенсий за декабрь идет по графику и на сегодняшний день выплаты получили 75% пенсионеров.

Она подчеркнула, что выплата пенсий происходит по двум ведомостям. По первой выплачивается размер пенсии вместе с доплатой, согласно распоряжению правительства, в 28 грн, по второй – доплата, согласно закону о повышении размеров соцстандартов.

«До 25 декабря, согласно графику, мы обеспечим выплату пенсий всем нашим пенсионерам», - сказала Л.ДЕНИСОВА

Она также сообщила, что план по собственным поступлениям в Пенсионный фонд по итогам 11 месяцев т.г. выполнен на 103%.