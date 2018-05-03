"Депутатская яга против" - в НБУ нужно снизить оклады?..

Народные депутаты решили восстановить справедливость. Они не могут пережить, что в Нацбанке получают больше, забывая при этом, что рядовой украинец ни на йоту не приближается к «порогу их бедности». По их мнению, нужно установить ежемесячный оклад для членов правления НБУ в размере, установленном для парламентария. Причем в этой инициативе слились несливаемые. «Окладный» законопроект разработали народные депутаты Виктор Швец, Юрий Прокопчук (БЮТ), Василий Деревляный, Иван Денькович (все БЮТовцы) и коммунист Валерий Бевз.

Авторы законопроекта (№5269 от 17 декабря 2009 г.) не забыли и о бонусах. Они предлагают, чтобы надбавки для должностного оклада члена правления НБУ устанавливались в размере, определенном для членов Кабинета министров.

«Члены Правления НБУ в вопросах материального, медицинского и социально-бытового обеспечения приравниваются к членам Кабмина», - говорится в проекте закона.

Также предлагается исключить из списка полномочий правления НБУ право самостоятельно принимать решение о форме оплаты труда и определять список работников, трудовой договор с которыми составляется в виде контракта.

Интересно, сколько получают члены правления регулятора и нардепы? Кошельки наших випов, конечно, проверить сложно, да и с окладами разобраться тяжело, но если вспомнить некоторые заявления, то…

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко 14 сентября (извините за давность, но свежих заявлений никто не делал) в программе «Свобода слова» на канале ICTV напомнил, что «с 1 января 2010 года должно быть выполнено постановление Верховной Рады Украины «О мерах по упорядочению отдельных расходов Государственного бюджета Украины».

«Для того чтобы обеспечить справедливую систему социальной защиты во время кризиса, нужно действовать не по принципу Партии регионов: увеличить всем пенсии и зарплаты, а по принципу, что необходимо помочь наиболее социально незащищенным слоям населения, а на наиболее зажиточных категориях сэкономить», - сказал он.

Он поведал много интересного о зарплатах в НБУ, именно их он использовал в качестве примера социального неравенства. Согласно информации, поступившей к нему из одного финансового учреждения страны, у первого заместителя председателя Национального банка Анатолия Шаповалова за первый квартал 2009 года начисленные доходы составляют 299,6 тыс. грн. (в том числе: зарплата – 282,4 тыс. грн.; материальная помощь – 11,9 тыс. грн.; дивиденды – 2,8 тыс. грн.; средства на счетах участников Пенсионного фонда – 2,6 тыс. грн.) Таким образом, заработная плата одного из руководителей Нацбанка составляла около 100 тыс. грн. в месяц.

Что касается председателя Нацбанка, то о его зарплате очень часто пишут СМИ. В частности, «Vlasti.net» приводит следующую статистику: «Председателю Национального банка Украины, члену Совета национальной безопасности и обороны Украины, члену Координационного совета по вопросам государственной службы при Президенте Украины Стельмаху Владимиру Семеновичу насчитано прибыли в Национальном банке Украины:

За І квартал 2009 года — 467,6 тыс. грн., а именно:

В виде заработной платы — 446,7 тыс. грн.;

Материальная помощь — 12,8 тыс. грн.;

Дивиденды — 2,7 тыс. грн.

Средства на счетах участников пенсионного фонда 2,6 тыс. грн.;

Прочее — 2,6 тыс. грн.

За 2008 год -1 млн. 548 тыс. грн., а именно:

В виде заработной платы — 1 млн. 513 тыс. грн.;

Средства на командировки — 4 тыс. грн.;

Материальная помощь — 28 тыс. грн.;

Дивиденды — 2,6 тыс. грн.

Прочее — 0,4 тыс. грн.

Размер оплаченного налога на прибыль составляет:

за I квартал 2009 года — 69,5 тыс. грн.;

за 2008 год — 231,9 тыс. грн.

Динамика роста заработной платы, насчитанной Стельмаху Владимиру Семеновичу в Национальном банке Украины:

І кв. 2008 — 289,7 тыс. грн.;

II кв. 2008 — 346,2 тыс. грн.;

III кв. 2008 — 398,2 тыс. грн.;

IV кв. 2008 — 478,6 тис. грн.;

I кв. 2009 — 446,7 тис. грн.

Для сравнения стоит привести зарплаты наших избранников. Правда, в марте постановлением Рады сокращены вдвое оклады высшего руководящего состава страны (но только на время кризиса - до 1 января 2010 года). Так, рядовой нардеп должен получать (после снижения) в месяц приблизительно 6 тыс. грн., вице-спикер - 7,5 тыс. Кабминовские зарплаты до этого сокращения составляли приблизительно 17 тысяч гривень. Так, где же справедливость?!

Но не все так думают. Против такой инициативы выступило Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР.

По мнению Управления, работники НБУ являются государственными служащими, а поэтому вопрос оплаты их труда должен решаться на основании единых принципов, установленных для всех государственных служащих. Ключевая роль в оплате труда госслужащим принадлежит правительству.

Управление считает, что НБУ является независимым от органов законодательной, исполнительной власти лишь в проведении денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности денежной единицы Украины.

Управление не поддерживает инициативу установить для членов правления НБУ зарплаты на уровне народных депутатов, поскольку они являются госслужащими, должностям которых свойствен исключительно административный характер, и советует направить законопроект на доработку.

Если нужно, наши доработают. Лишь бы о нас не забыли. Но на это надеяться не приходится…

Оксана Павловская (УНИАН)