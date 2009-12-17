ВР может уравнять оклады членов правления НБУ и депутатов

Народные депутаты Украины Виктор ШВЕЦ (фракция БЮТ), Юрий ПРОКОПЧУК (БЮТ), Валерий БЕВЗ (КПУ), Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ (БЮТ) и Иван ДЕНЬКОВИЧ (БЮТ) предлагают установить ежемесячный оклад для членов Правления Национального банка Украины в размере, установленном для народного депутата.

Это предусмотрено законопроектом №5269 от 17 декабря 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно проекту закона, надбавки к должностному окладу члена Правления НБУ устанавливаются в размере, определенном для членов Кабинета Министров.

«Члены Правления НБУ в вопросах материального, медицинского и социально-бытового обеспечения приравниваются к членам Кабмина», - сказано в проекте закона.

Также предлагается исключить из списка полномочий Правления НБУ право самостоятельно принимать решение о форме оплаты труда и определять список работников, трудовой договор с которыми составляется в форме контракта.

С этим проектом не согласно Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР.

По мнению Управления, работники НБУ являются государственными служащими, а поэтому вопрос оплаты их труда должен решаться на основании единых принципов, установленных для всех государственных служащих. Ключевая роль в оплате труда госслужащим принадлежит правительству.

По мнению управления, НБУ является независимым от органов законодательной, исполнительной власти лишь в проведении денежно-кредитной политики, направленной на обеспечение стабильности денежной единицы Украины.

Управление не поддерживает инициативу установить для членов правления НБУ зарплаты на уровне народных депутатов, поскольку они являются госслужащими, должностям которых свойствен исключительно административный характер, и советует направить законопроект на доработку.