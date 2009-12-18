В Украине зарегистрировано свыше 512 тыс. безработных

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 декабря т.г. составило 512,2 тыс. человек, что на 0,7% или на 3,8 тыс. человек больше, чем на 1 ноября 2009 года (508,4 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 декабря 2009 года составил 1,8% населения трудоспособного возраста, что аналогично показателю октября т.г..

Количество безработных, которые на 1 декабря получали пособие по безработице, выросло на 0,35% - до 400,7 тыс. человек, по сравнению с показателем на 1 ноября.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 46,5 грн. – до 650,97 грн. (на 1 ноября 2009 г. – 651,68 грн.).