В Украине на 10 рабочих мест претендует 71 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, количество незанятых украинцев, состоявших на учете в Государственной службе занятости, с начала года уменьшилось на 42% - до 536,7 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек), по сравнению с октябрем – увеличилось на 2%.

На 1 декабря потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 75,4 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).