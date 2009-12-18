Комиссар ЕС хочет расширить Шенгенскую зону

Назначенная комиссаром ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЁМ хочет расширить Шенгенскую зону.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в ее ответах на анкету Европарламента, которую она заполнила перед одобрением парламентом нового состава Еврокомиссии.

“Вместе с соответствующими странами-членами я также хочу расширить Шенгенскую зону. Параллельно я хочу упростить процедуры пограничного контроля для выходцев из третьих стран, которые въезжают в Шенгенскую зону, и ввести электронную регистрацию тех, кто выезжает”, - написала она.

С.МАЛЬМСТРЁМ также отметила, что хочет продолжить работу еще с двумя балканскими странами – Албанией и Боснией и Герцеговиной с целью достижения безвизового режима с ними в ближайшем будущем.

Среди приоритетов своей деятельности С.МАЛЬМСТРЁМ назвала создание общей системы предоставления убежища и общей миграционной политики, создание системы легальной миграции, а также развитие стратегии внутренней безопасности. При этом предложения по управлению легальной миграцией новый комиссар планирует представить уже в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ сообщил о том, что все страны-члены ЕС представили кандидатов на должности комиссаров, а также распределил портфели между будущими комиссарами.

С 11 по 19 января 2010 года Европарламент планирует провести слушания с кандидатами на должности членов Еврокомиссии, и затем определиться относительно своей поддержки нового состава Еврокомиссии. Перед проведением слушаний все назначенные странами-членами комиссары направили в Европарламент свои резюме, декларации о доходах и ответы на анкету, разработанную депутатами Европарламента.