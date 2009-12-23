Безработица в Польше выросла

Количество безработных в Польше в прошлом месяце увеличилось до 11,4% с 11,1% в октябре, сообщил госкомстат страны.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным статистики, количество зарегистрированных безработных на конец ноября составило в Польше 1,811 тыс. человек.

С октября по ноябрь было 66,8 тыс. безработных, по сравнению с ноябрем прошлого года их стало на 412 тыс. человек больше.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Польше в октябре увеличилось до 11,1% с 10,9% в сентябре.

Справка УНИАН. После рекордно низкого с 1991 года уровня безработицы количество безработных в Польше с конца 2008 года из-за мирового экономического кризиса начало увеличиваться. Безработица к марту выросла до 11,2%, но в следующем месяца начала снижаться – по мнению экспертов благодаря началу сезонных работ.

Самая высокая безработица в Польше наблюдалась в преддверии вступления страны в Европейский Союз в 2004 году, когда она составляла около 20%.