ПФ просит банки ежечасно перечислять средства

Пенсионный фонд Украины просит банки ежечасно осуществлять перечисление средств на свой счет.

Об этом говорится в телеграмме Пенсионного фонда, направленной на имя заместителя председателя Национального банка Украины, копией которой располагает УНИАН.

В частности, в телеграмме указывается, что с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий в первой декаде января 2010 года Пенсионному фонду необходимо провести авансовое финансирование этих выплат в декабре текущего года.

Для формирования необходимого финансового ресурса Пенсионный фонд должен аккумулировать страховые взносы, которые поступают от плательщиков. Уплата страховых взносов осуществляется на счета, открытые в коммерческих банках, и в дальнейшем перечисляются на счета Пенсионного фонда Украины, открытые в «Ощадбанке».

«Учитывая вышеупомянутое, просим Вашего содействия относительно перечисления начиная с 24 декабря 2009 года коммерческими банками средств в оперативном режиме ежечасно на счета Фонда в «Ощадбанке», - говорится в телеграмме.

С подобным обращением в Нацбанк обратилось также Государственное казначейство Украины. «В связи с завершением 2009 бюджетного года просим в период с 24 по 31 декабря в первую очередь выполнять платежные поручения клиентов учреждений банков по перечислению средств в Пенсионный фонд Украины, государственный и местные бюджеты (налоги, сборы, обязательные платежи)», - говорится в телеграмме Госказначейства.