Гриценко: государство не должно экономить на детях

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что государство не должно экономить на финансировании заведений, которые организуют досуг ребенка.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Чернигове, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По словам А.ГРИЦЕНКО, “вместо того, чтобы взять все лучше из советской системы образования и воспитания детей, мы утратили свой опыт, вместо этого пытаемся бессмысленно копировать иностранный”.

Кандидат в Президенты предложил вернуть институт детских лагерей и кружков, которые прививали ребенку любовь к различным сферам деятельности и учили чему-то новому.

«Достаточно было лишь убрать всю политическую составляющую и оставить то хорошее, что было в советской системе внешкольного образования и досуга», - уверен А.ГРИЦЕНКО.

Он предлагает «не экономить на заведениях, которые организуют досуг ребенка, чтобы он был занят полезным делом», вместо того, чтобы пить пиво, употреблять наркотики, играть в компьютерные игры, провоцирующие жестокость.

Как отметил А.ГРИЦЕНКО, значительная часть ответственности за организацию таких образовательных заведений лежит на местной власти, ведь именно она решает, или финансировать такие программы, или стоит отдать землю под коммерческую застройку вместо того, чтобы обустроить на ней спортивную площадку.

Кандидат на пост Президента также в который раз подчеркнул необходимость возвращения к 10-летней системе образования в школе, как такой, которая лучше отвечает потребностям украинского общества. Он напомнил, что уже зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.