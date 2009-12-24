Долги столичных предприятий по зарплате погашены на 352 млн. грн.

В январе–ноябре 2009 г. по результатам работы столичных налоговиков погашена задолженность по заработной плате 3097 предприятиями на сумму более чем 352 млн. грн., в результате чего в бюджет поступило более 38 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в г. Киев.

В ноябре на киевских предприятиях "Автобусный парк №3" КП "Киевпастранс", "Троллейбусное депо №3" КП "Киевпастранс" и ОАО "КБ «Ипобанк» выплачено почти 2,7 млн. грн. заработной платы и перечислено в бюджет свыше 400 тыс. грн. налога с доходов физических лиц.

Благодаря проведенной индивидуальной разъяснительной работе среди руководителей предприятий, на которых имеется задолженность по зарплате или не обеспечивается реализация гарантий оплаты труда, на протяжении 10 месяцев 2009 г. был повышен уровень выплаты зарплаты 1869 субъектов хозяйствования почти на 80 млн. грн., в бюджет дополнительно перечислено почти 50 млн. грн. налога с дохода физлиц.