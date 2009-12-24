Госказначейство досрочно выдает зарплаты бюджетникам

Государственное казначейство Украины в связи с завершением бюджетного года досрочно проводит, включительно по 30 декабря 2009 года, выплату заработной платы работникам всех учреждений, организаций и предприятий бюджетной сферы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Как говорится в сообщении, это даст возможность бюджетникам своевременно осуществить подготовку к новогодним и рождественским праздникам.

Как сообщал УНИАН, вместе с тем руководители регионов заявляют о блокировании финансирование регионов со стороны Государственного казначейства.

Также Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО относительно блокирования казначейских счетов местных органов власти.