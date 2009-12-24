С 4 января начнутся выплаты пенсий за счет нового бюджетного года

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА заявляет, что уже 4 января начнутся выплаты пенсий за счет нового бюджетного года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Л.ДЕНИСОВА заявила сегодня журналистам, находясь с рабочей поездкой в Симферополе.

"В январе 2010 года, как и на протяжении текущего года, все пенсионеры будут получать свои пенсии без задержек и в полном объеме, как это предусмотрено графиком", - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Министр отметила, что неприятие госбюджета-2010 до конца 2009 года не повлияет на своевременность выплаты пенсий в 2010 году. По ее словам, Пенсионный фонд Украины будет работать за счет собственных поступлений.

Л.ДЕНИСОВА также добавила, что многочисленные Новогодне-Рождественские праздники не отразятся на пенсионных выплатах.

"Вчера Пенсионный фонд завершил финансирование выплаты пенсий и денежной помощи за декабрь 2009 года по всем регионам Украины", - сообщила министр.