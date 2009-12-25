Барак Обама разочарован ситуацией с безработицей в США

Президент США Барак Обама считает, что его администрация в течение почти года работы принимала "хорошие решения". Он, однако, разочарован той ситуацией, которая сейчас складывается в стране на рынке труда. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу PBS, сообщает k2kapital.

"Я абсолютно разочарован положением на рынке труда и тем фактом, что в канун Рождества люди вынуждены беспокоиться о своих счетах за коммунальные услуги, об оплате образования для детей и медицинских страховок для самих себя. И потому я не могу похвалить себя под конец года", - признал Обама.

Вместе с тем он выразил "уверенность в том, что администрация принимала хорошие решения, и делала это в очень сложных ситуациях". По его словам, "если мы не будем избегать трудных решений по поводу здравоохранения, энергетики или образования, то Америка снова станет сильной".

"Я думаю, в течение этого года я доказал, что могу принимать трудные решения, которые не являются популярными, и что я смотрю на долгосрочные перспективы. И я думаю, это именно то, в чем сейчас нуждается Америка", - заявил Обама.