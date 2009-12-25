Работодатели заплатили свыше 200 млн. грн. долгов по зарплате

С начала 2009 года Государственная исполнительная служба Министерства юстиции взыскала с предприятий и организаций в принудительном порядке по судебным решениям более 200 млн. грн. долгов по заработной плате и другим выплатам, связанных с трудовыми правоотношениями.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

По словам министра, среди наибольших должников по исполнительным документам о взыскании задолженности по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, в 2009 году были ГП «Химпром» (Харьковская область), «Укруглереструктуризация» (Донецкая область), ОАО «Селми» (Сумская область), Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей (Одесская область), КП ШКЗ «Звезда» (Сумская область), НИИ аэроупругих систем (АРК), ОАО ФСК «Море» (АРК), ГП Горловский химический завод» (Донецкая область), ГП «Артемуголь» (Донецкая область), ЗАО «Энергоуголь» (Донецкая область) и еще около двух десятков предприятий, задолженность которых составляет от 1 млн. до 10 млн. грн.

В целом, количество долгов по зарплатам, которые взыскали государственные исполнители в 2009 году, возросло на 21,3%.

При этом, по словам министра, если исходить из судебных решений, поступающих на принудительное исполнение в Минюст, промышленные регионы – Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская области - были в 2009 году наиболее злостными должниками по зарплате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями. На эти области приходилось более половины решений судов о взыскании зарплатных долгов, которые не были выполнены добровольно.