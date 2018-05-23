Хочешь найти работу? Количество вакансий сократилось более чем вдвое...

HeadHunter (hh.ua) подготовил итоговый обзор рынка труда за 2009 год - HeadHunter::Барометр. Общие факты из обзора...

Динамика новых вакансий

2009 год, прошедший под лозунгом экономии и оптимизации для многих компаний, показал равномерный приток вакансий на рынок труда «белых воротничков». Всплеск найма персонала был отмечен только весной. Наибольший рост предложений зафиксирован в направлении «Продажи» (+22% в марте по отношению к февралю, что почти в два раза больше, чем в среднем в этот период).

По сравнению с периодами прошлого года, на рынок труда в 2009-ом поступило в 2,5 раза меньше вакансий от компаний-работодателей. Безусловным лидером среди всех профессиональных областей по объему предложений стала сфера «Продажи», с каждой пятой вакансией на рынке. Несколько лет подряд до 2009 года первенство по объему предложений занимала область «ИТ/Интернет/Телеком». Но потребности компаний по-иному расставили акценты на рынке труда.

Наиболее равномерной и мало подверженной сезонности в 2009 году была потребность компаний в управленцах и специалистах банковской и инвестиционной сферы.

В целом изменилось и распределение долей вакансий между профессиональными областями. В 2007-2008 годах максимальное значение, которое было достигнуто лидирующей областью (информационных технологий), составляло 17%. «Продажи» - только 15%. По сравнению с 2007 годом сфера «Банки/Инвестиции» потеряла 4% (в 2007 составляла 11%) и опустилась с третьей на пятую позицию. «Бухгалтерия/Финансы» сократилась на 2,2% (2007 – 10%). «Строительство/Недвижимость» - на 2,6% (2007 – 5%), «Высший менеджмент» - 1,4% (2007 – 5%), «Управление персоналом» - 1% (2007 – 4%).

Динамика новых резюме

При уменьшении числа вакансий в 2,5 раза в 2009 году по сравнению с 2008-ым, объем поступающих резюме увеличился в среднем на 62%.

«Зазор» между спросом и предложением начал расти в конце лета 2008 года, когда количество вакансий на рынке труда «белых воротничков» равнялось количеству предложений от самих кандидатов. На протяжении всего 2009 года соотношение спроса и предложения (конкурс на вакансии) было стабильно выше, чем в предыдущие несколько лет. И тенденция пока сохраняется.

Динамика по новым резюме больше не достигала пиковых показателей, отмеченных в конце 2008 года, в связи с массовыми сокращениями и увольнениями в компаниях. Это говорит о том, что компании в целом больше не прибегали к радикальным действиям в вопросе оптимизации численности сотрудников. Большинство же вакансий (порядка 65%) были связаны с замещениями сотрудников, до 15% составили вакансии так называемого внешнего кадрового резерва, а 20% - новые позиции.

В конце года наблюдаем традиционный скачок в объеме поступающих резюме. Интересно, что по сравнению с прошлыми годами (за исключением 2008) нет традиционного 10%-го уменьшения вакансий в ноябре, месяце, предшествующему новогоднему периоду.

Отклики на вакансии

Количество откликов кандидатов на открываемые вакансии в 2009 году увеличилось по сравнению с первым полугодием 2008 года почти в 4 раза и в целом сохранялось на одном уровне на протяжении всего года.

Наиболее активный интерес кандидаты проявляли к вакансиям в направлениях «Бухгалтерия/Финансы», «Маркетинг/Реклама/PR», «Юристы», «Закупки» и «Административный персонал». Наименее активный – «Медицина/Фармацевтика», «ИТ/Интернет/Телеком», «Страхование» и «Производство».

Высокие показатели откликов на вакансии в 2009 году разочаровали многих украинских кандидатов. Но стоит отметить, что в России показатель откликов на вакансии традиционно в среднем в три раза выше, чем в Украине.

Предлагаемые зарплаты

Данный вопрос - один из наиболее сложных для внешнего анализа. В 2009 году количество компаний, которые сообщают хотя бы о «вилке» предлагаемой заработной платы в открытых источниках, уменьшилось. Так, осенью 2008 года порядка 30% вакансий содержали информацию о зарплате, осенью 2009 года - уже менее 20%. Для примера, в России этот показатель равен 65%, в Великобритании – 90%. Среди причин такой закрытости украинские компании отмечают конкурентную политику, желание привлечь отклики разного уровня кандидатов и «серые» выплаты сотрудникам.

В 2009 году даже те немногочисленные вакансии, в которых указывался уровень заработной платы, отражали ее преимущественно в гривне (70% по сравнению с 25% в 2008 году).

Сравнение уровня ожидаемых и предлагаемых заработных плат показывает, что в среднем кандидаты ожидают на 20% больше, чем им предлагают работодатели. И даже в 2009 году больше половины из них указывают ожидаемую зарплату в долларах.

В среднем по наиболее популярным позициям уровень предлагаемой заработной платы кандидатам в гривне повысился на 10-15% с начала года.

Сферы бизнеса, активные в рекрутменте в конце 2009 года

На основе информации о приобретении услуг HeadHunter (hh.ua) работодателями (доступ к базе данных резюме кандидатов, публикация вакансий, различные формы рекламы компаний-работодателей) следует, что лидером стала сфера розничной продажи и дистрибуции товаров широкого спроса и продуктов питания (14%). Затем следуют промышленное производство (12%) и производство продуктов питания (11%). На четвертой позиции – банковские и инвестиционные компании, которые, несмотря на непростую ситуацию в своей сфере, продолжают инвестировать в рекрутмент (10%).

* * * HeadHunter (hh.ua) – украинское представительство международного кадрового портала HeadHunter для специалистов и менеджеров среднего и высшего звена.Данные для обзора HeadНunter::Барометр получены на основе информации hh.ua о вакансиях от украинских и международных компаний и резюме специалистов, предложивших свои услуги на рынке труда. По состоянию на декабрь 2009 года, на hh.ua единовременно представлено свыше 160 тысяч резюме. Вся информация на портале проходит ручную модерацию.

(УНИАН)