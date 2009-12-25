Что можно купить в Германии на 10 евро? Скукожилась красная бумажка за этот кризисный год, или 10 евро в Германии - все еще деньги?

Если верить жене, сестре, соседке и собственному субъективному ощущению, то все вокруг подорожало. Если заглянуть в статистику - ничего подобного. В ноябре инфляция в Германии составила 0,4 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. И то в основном из-за роста цен на электроэнергию и горючее. А многие продукты даже подешевели, сообщает Немецкая волна.

Даже если вы приклеили на почтовый ящик грозное предупреждение "Рекламу не бросать!", вам все равно набросают полный ящик пестрых листков с кричащим заголовком: "Очередное снижение цен!" В магазинах Aldi - свиные отбивные по 3,79 за кило, у Lidl - кофе по 2,49 за пачку в полкило, в Plus - молоко по 0,89 евро за литр. На следующей неделе - все наоборот: одна торговая сеть снизит цены на масло, другая - на бананы, третья предлагает шоколадного Деда Мороза: 200 граммов за 79 центов. Если следить за выгодными предложениями, бумажка в 10 евро становится все больше.

Многие немцы так и делают. Смотрят рекламу, сравнивают цены и раз в неделю закупаются. Причем не только те, кто нуждается. Если посмотреть на парковки у дискаунтеров, стоят там и Мерседесы с БМВ, и дорогие внедорожники. Давно ушли в прошлое времена, когда закупаться в дешевых магазинах считалось ниже собственного достоинства. Зачем платить в дорогом магазине на углу 2 с половиной евро за три килограмма картофеля, когда в дешевом за те же деньги получишь 10 килограммов? Вот и считайте, сколько картошки можно съесть на 10 евро. А не по вкусу картошка - за 8 евро можно купить дюжину свежих французских устриц.

Рождественские базары в большинстве городов закрываются 23 декабря. А, например, в Берлине многие работают до Нового года. Давайте возьмем их за показатель того, сколько стоят еда и питье на улицах и в остальное время года. На 10 евро можно съесть 4 сосиски с булочками. Сосиски очень большие и вполне даже вкусные. Пресловутый американский хот-дог по сравнению с ними только на подметки и годится. Не хотите сосисок, можете взять три порции жареных шампиньонов. За те же деньги вам нальют 4 кружки глинтвейна. Или 4 бокала пива. Музыка, хорошее настроение и похмелье - бесплатно.

В Макдональдсе нынче бессмертный Hamburger стоит 1 евро, Cheeseburger - тоже 1 евро. На 10 евро можно изрядно растолстеть. А вот в нормальный ресторан с 10 евро в кармане лучше не заглядывать. Зато вьетнамская закусочная на углу предлагает в обед заплатить 8 евро и есть от пуза. А в турецкой закусочной около университета бедным студентам предлагают кусок пиццы за 1,5 евро.

10 евро стоит бутылка водки "Русский стандарт". Простенький немецкий шнапс - в два раза дешевле. На те же десять евро можно купить 3 бутылки немецкого игристого - шампанским его называть запрещено. Вполне сносного сухого вина можно купить даже пять бутылок. Или ящик пива - 20 бутылок.

Сигареты подорожали. Если в прошлом году на 10 евро можно было купить 2 пачки, да еще дешевенькую зажигалку в придачу, то теперь от зажигалки придется отказаться. Всем курильщикам, которые собираются в гости в Германию, совет - не запасайтесь! Провозить можно только один блок. А контроль на таможне ужесточили. Подорожал и бензин - литр стоит 1 евро 30 центов: что 91-й, что 95-й. Так что на 10 евро далеко не уедешь.

А можно, конечно, не есть, не пить, не курить, на машине не ездить, а пустить 10 евро в распыл, в дым и грохот. Новый год на подходе. У того же дискаунтера 9,99 евро стоит целый семейный набор для фейерверка: китайские хлопушки, бенгальские огни, штук 10 петард, пять или даже семь ракет. Правда, петарды слабенькие, ракеты хиленькие... Жиденький выйдет фейерверк.