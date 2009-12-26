Семьи погибших шахтеров получат квартиры

Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления жилья членам семей шахтеров, погибших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, и которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1385 от 23 декабря, опубликованном сегодня в газете "Урядовый курьер".

Согласно документу, действие этого порядка распространяется на членов семей работников, добывавших уголь, железную руду, руды цветных и редких металлов, марганцевые и урановые руды и др.

Решения о приобретении жилья на первичном или вторичном рынке принимают органы местного самоуправления по результатам открытых торгов. При этом стоимость 1 кв. м общей площади должна быть самой низкой среди предложенных участниками торгов, но не выше опосредованной стоимости его строительства, определенной Минрегионстроем.