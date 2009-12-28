МОТ отмечает положительные тенденции в Украине

Международная организация труда (МОТ) отмечает положительные тенденции на рынке труда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге национальный координатор МОТ в Украине Василий КОСТРИЦА.

Он сообщил, что по результатам анализа, проведенного МОТ, по итогам января-сентября 2009 года в Украине впервые за три года отмечен прирост экономически активного населения – почти на 270 тыс. человек за третий квартал. «У нас впервые за три года произошел рост числа экономически активного населения», – подчеркнул В.КОСТРИЦА.

При этом он отметил, что по сравнению с данными за 9 месяцев 2008 года число экономически активного населения за январь-октябрь текущего года уменьшилось на 320 тыс. человек.

Кроме того, по данным В.КОСТРИЦЫ, в третьем квартале 2009 года число трудоустроенных людей в возрасте от 15 до 70 лет увеличилось на 290 тыс. человек и по итогам 9 месяцев составляет около 20 млн. 364 тыс. человек.

Уровень безработицы, подсчитанный по методологии МОТ, по итогам 9 месяцев т.г. составил 8,6% среди людей в возрасте 15-70 лет, тогда как по итогам первого полугодия – 9,1%.

По трудоспособному населению уровень безработицы по итогам первого полугодия 2009 года составил 9,9%, по итогам 9 месяцев т.г. – 9,4%, тогда как в докризисный период данный показатель составлял 6% и 6,5% соответственно.

По словам В.КОСТРИЦЫ, восстановления на рынке труда Украины при сохранении тенденций, отмеченных по итогам 9 месяцев 2009 года, можно ожидать через 2-2,5 года после окончания кризиса. Вместе с тем, национальный координатор МОТ в Украине отметил, что результат анализа рынка труда за четвертый квартал в Украине может несколько отличаться в худшую сторону в связи с сезонными причинами.