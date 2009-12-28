Средняя зарплата в Украине выросла

В ноябре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 5 грн. по сравнению с октябрем и на 1 декабря т.г. составила 1955 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем т.г. уменьшилась на 70 грн. – до 3154 грн., по Киевской области – увеличилась на 19 грн., до 2049 грн., по Донецкой области – на 27 грн., до 2231 грн., по Днепропетровской области – на 51 грн., до 2084 грн.

По предварительным данным Госкомстата, в январе-ноябре 2009 года в среднем по Украине зарплата штатных работников составила 1877 грн., в частности по Киеву – 3115 грн., по Киевской области – 1958 грн., по Донецкой области – 2088 грн., по Днепропетровской области – 1940 грн.