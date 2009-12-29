Эксперт: в декабре средняя зарплата по Украине составит 2025 грн.

В декабре 2009 года средняя зарплата по Украине осуществит традиционный для конца года "рывок" и составит 2025 грн.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом он ожидает в следующем году роста номинальных зарплат с достижением среднегодового показателя 2165 грн. в месяц и с выходом на отметку 2400 грн. в декабре. Однако рост заработной платы будет компенсироваться сохраняющейся высокой инфляцией, и в реальном выражении среднегодовой показатель реальных зарплат в 2010 году должен снизиться на 1,4%, прогнозирует экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, улучшение динамики заработных плат в Украине в ноябре т.г. связано с тем фактом, что в ноябре прошлого года произошел резкий разворот ситуации с динамикой номинальной зарплаты. Так, средняя зарплата сократилась на 5% (месяц к месяцу), а рост номинальной зарплаты в годовом выражении замедлился с 30% до 22,7% (год к году), отметил экономист. Именно в ноябре 2008 года динамика реальных зарплат перешла в область отрицательных значений, в которой она пребывает по сей день, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики, в ноябре 2009 года средняя заработная плата по Украине увеличилась на 5 грн. по сравнению с октябрем и на 1 декабря т.г. составила 1955 грн.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в ноябре по сравнению с октябрем т.г. уменьшилась на 70 грн. – до 3154 грн., по Киевской области – увеличилась на 19 грн., до 2049 грн., по Донецкой области – на 27 грн., до 2231 грн., по Днепропетровской области – на 51 грн., до 2084 грн.