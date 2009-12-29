Программа обеспечения жильем льготников в 2009 г. выполнена

Правительственная программа по выкупу Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир в недостроенных объектах со степенью готовности более 70% для передачи их льготникам в этом году выполнена на 98,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, ГИУ заключило 174 договора на приобретение 5509 квартир площадью 370 тыс. кв. м общей стоимостью 1,477 млрд. грн. Средняя стоимость 1 кв. м жилья составила 3991 грн.