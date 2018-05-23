Бедность в Украине - абсолютная относительность…

На вопрос, бедны ли Вы, мы чаще всего отвечаем утвердительно, такая у нас традиция. Даже относительно успешные граждане, имеющие приличные квартиры и новые машины, и то норовят пожаловаться на финансовые проблемы, искренне рассчитывая на сочувствие. Что уж говорить о тех украинцах, которые едва концы с концами сводят, тратя практически все заработанные на пропитание. В большинстве своем они пребывают в перманентной депрессии, сменяющейся озлобленностью в отношении более удачливых сограждан. Понятно, что такое состояние никак не способствует их продвижению по социальной лестнице. В то же время, с точки зрения Всемирного банка, который постоянно мониторит уровень бедности в мире, только лишь 8% граждан Украины являются абсолютно бедными. Правда, наиболее «свежие» данные ВБ относятся аж к 2005 году, тогда как за период «тучных» - докризисных лет этот показатель, безусловно, сократился. Если же кризис и отбросил нас назад, то уж точно не ниже отметки 8%, а это фактически в 10 раз меньше, чем подсчет наших политиков, которые постоянно заявляют о том, что 90% населения страны бедны. Но вот проблема - критерии оценки Всемирного банка украинцев не устраивают, они на наш вкус слишком “негуманные”. Как это не парадоксально, но нам нравится, чтобы нас считали бедными, а социологи всегда готовы в этом помочь, предлагая на выбор варианты оценки уровня этой самой бедности. Однако, похоже, и они не смогли удовлетворить социальный заказ. Оказывается, кризис не особо повлиял на ситуацию, а в следующем году она и вовсе может улучшиться.

Беднее стали все, но бедными только немногие

Сразу оговоримся, что никто не ставит под вопрос, что с началом кризиса доходы среднего украинца сократились весьма ощутимо. Кому-то повезло больше, а кому-то меньше, но как не крути, а в долларовом эквиваленте среднестатистическая зарплата сократилась с 400 у.е. в 2008 году до 250 долларов в 2009-ом. И пусть речь в данном случае идет о так называемых “белых” зарплатах, но гривня девальвировала для всех одинаково и этим все сказано. Другое дело количество бедных…

На состоявшейся 28 декабря пресс-конференции “Сколько стоил украинцам бык, во сколько обойдется тигр: исследования потребительской корзины?”, приглашенные социологи вели жаркие споры о методиках оценки бедности в Украине. Углубившись в теоретические нюансы социсследований, они совершенно забыли о заявленной в названии мероприятия теме, и только настоятельные призывы журналистов заставили их вернуться к этой самой потребительской корзине.

Руководитель аналитического отдела Центра SOCIS Ольга Гарыгина и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто фактически сошлись в прогнозах на 2010-й. По их мнению, в следующем году не стоит ожидать каких-то серьезных изменений в отношении уровня благосостояния украинцев. И если ситуация и будет меняться по отношению к 2009 году, то, скорее всего, в лучшую сторону. Конечно, они не забыли о политическом факторе, ведь позитивный баланс доходов и расходов граждан страны будет во многом зависеть от действий нового правительства. И все же они считают, что резкое падение благосостояния украинцев, обусловленное девальвацией гривни в конце 2008-го и отсутствием роста реальных доходов в 2009-ом, не повторится в новом году.

Несколько диссонирующим с мнением коллег стало заявление директора Института демографии и социальных исследований НАНУ Эллы Либановой. «Мы считаем, что в случае проведения в 2010 году структурных реформ в украинской экономике, следует ожидать роста безработицы, снижения социальных выплат. Таким образом, определенная часть людей пострадает», - отметила она.

Говоря о стоимости потребительской корзины в 2010 году, Э.Либанова подчеркнула, что уже в 2009-ом она вышла далеко за рамки того прожиточного минимума, который существует в Украине. «В принципе, это нормально, потому что потребительская корзина - это не корзина бедноты, а средняя корзина. Если мы говорим, что потребительская корзина сегодня составляет 1500 гривень на одного человека в месяц, то в 2010 году, с учетом 12-15% инфляции, она будет стоить 1700 грн.», - прогнозирует эксперт.

Когда речь идет о бедности, то основополагающим критерием оценки, конечно, является вопрос питания. По данным Центра SOCIS, в 2008 году расходы среднестатистической украинской семьи на питание составляли 1350 гривень, тогда как в 2009 году сумма увеличилась до 1450 гривень.

«С учетом падения доходов украинцев в 2009 году почти на 11% оказалось, что 13% населения тратят почти весь свой бюджет (от 75% до 100%) на продукты питания», - сообщила О.Гарыгина.

(Свои исследования SOCIS проводит путем опроса жителей городов 4 раза в год. Возраст респондентов - от 16 до 65 лет).

Конечно, рост есть, но он не так велик, как между 2007 и 2008 годами. Согласно исследованиям SOCIS, в 2007 году украинцы в среднем тратили на продукты питания 1 тыс. грн. «При этом следует учитывать, что речь идет обо всей Украине и для Киева, как столицы, показатели будут выше», - пояснила О.Гарыгина.

Эксперт особо подчеркнула, что в 2008 году рост затрат на продукты питания происходил на фоне снижения реальных доходов украинцев. В результате доля людей, которые находятся на грани выживания, увеличилась – если в 2008 году около 9% населения тратили практически весь свой доход на продукты питания, то в текущем году эта цифра достигла 13%. В то же время социологи отмечают стабилизацию количества бедных. «Как упомянутый показатель зафиксировался на цифре в 13% в начале года, так он и остается на этом уровне до конца года. Ухудшений не было и мы думаем, что ближайшее время ситуация будет оставаться стабильной», - подчеркнула О.Гарыгина.

Стоит еще добавить, что, по заключению SOCIS, о тотальной экономии украинцев на еде говорить не приходится. «Наши сограждане не доверяют новым брендам, и даже если они дешевле уже хорошо известных потребителю товаров, то предпочтение отдается последним», - отметила О.Гарыгина.

В итоге, “страшный” кризисный год увеличил количество бедных (читай плохо питающихся) украинцев только на 4%. Плохо, но не катастрофа, особенно с учетом того, что, по мнению социологов, ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Чем меньше абсолютно бедных, тем больше относительных Перейдем от практики к теории. Как отметил В.Паниотто, для определения процента населения, попадающего под определение бедные, специалисты используют различные методики. В частности, существует понятие абсолютной бедности, относительной и даже субъективной.

«Уровень абсолютной бедности в той или иной стране постоянно вычисляется Всемирным банком. ВБ определяет некий физиологичный минимум, необходимый для жизни человека, а затем под этот минимум рассчитывается потребительская корзина, которая состоит из продуктов, типичных для страны, в которой проходит исследование. После этого высчитывается стоимость потребительской корзины, к которой плюсуется тот минимум, который необходимо тратить на непродуктовые товары. Если использовать данные Всемирного банка, который очень медленно анализирует информацию и наиболее свежая его оценка по Украине относится к 2005 году, то у нас 7,9% населения находятся на отметке абсолютной бедности. Согласно данным ВБ, с 2001 года, когда в Украине к абсолютно бедным относились 31,7% населения, этот показатель снизился к 2005 году на 24%. Такие темпы сокращения являются наиболее высокими в Европе», - рассказал В.Паниотто.

Но как уже говорилось выше, абсолютная бедность - это «не наши методы». Считать человека не бедным, только потому, что он не испытывает чувство голода, перебиваясь с хлеба на картошку и третий год ходит в одних ботинках. На это мы не согласимся ни при каких условиях. И правильно сделаем…

Рассмотрим второй вариант – бедность относительная. Не приводя цифр по 2009 году (они пока просто отсутствуют), В.Паниотто лишь отметил, что и по этому показателю в текущем году в сравнении с 2008-м практически ничего не изменилось. «Относительная бедность измеряется путем сопоставления среднего дохода на одного украинца и количества людей, доход которых составляет менее половины этой цифры. В результате определяется количество относительно бедных граждан. Несмотря на то, что в предкризисные годы в Украине отмечался рост доходов, показатель относительной бедности не только не уменьшался, но даже рос», - подчеркнул социолог. При этом он убежден, что это скорее говорит об уровне социального неравенства в стране, чем о уровне бедности населения. «Если в 2000 году количество людей, попадавших под оценку относительно бедных, составляло 26,4%, то в 2006 году их было 28,1%. И это тогда, когда количество абсолютно бедных украинцев уменьшалось очень высокими темпами, вплоть до 2008 года», - добавил В.Паниотто.

Завершая тему «относительности», напомним, в 2008 году количество относительно бедных украинцев оставалось на отметке 28%. Если в 2009-ом их станет больше, то лишь на десятые доли процента. Не ожидается рост этого показателя и в 2010 году.

Я бедный потому, что он богаче

Именно так можно сформулировать принцип определения количества бедных, который носит название субъективная бедность. Этот показатель используется социологами для того, чтобы выяснить оценку уровня своих доходов самим человеком. «Понятно, что денег никогда не хватает. Другой вопрос, на что их не хватает – на то, чтобы купить еду или на то, чтобы купить еще два телевизора. Или же человек владеет одним бизнес-центром, но ему не хватает денег на то, чтобы купить еще один», - поясняет В.Паниотто.

Эксперт считает, что показатель субъективной бедности очень важен, так как напрямую коррелируется с количеством счастливых и несчастливых украинцев.

Таким образом, достижение «счастья» зависит от того, совпадают ли ожидания индивидуума с теми материальными благами, которые он реально имеет. «В 1985 году 36% киевлян были удовлетворены своим уровнем жизни, а уже к 1990 году гласность и перестройка свела их количество на «0». За пять лет уровень ожиданий резко увеличился – люди поняли, как плохо они живут в сравнении с развитыми странами Европы и Америки», - отметил В.Паниотто.

По его словам, начиная с 1998 года, уровень бедности в Украине неуклонно сокращался. Вновь расти он начал в конце 2008 года, по понятной причине. Однако, как еще раз отметил эксперт, в течение нынешнего года число бедных перестало расти и даже начало сокращаться. Тем не менее, количество субъективно бедных украинцев достигало в различные, далеко не худшие годы, 75-80% и даже более. Представьте себе вечерний Крещатик, по которому мимо витрин фешенебельных магазинов прогуливаются хорошо одетые люди, рядом проезжают добротные новенькие иномарки, но только каждый четвертый, а то и пятый из этого потока считает себя небедным человеком.

Видимо, именно поэтому Э.Либанову не устраивает данная методика. “Показатель субъективной бедности очень сильно зависит от мас-медиа и политиков. Люди склонны как преувеличивать, так и приуменьшать свои проблемы. И в первом, и во втором случае ситуация поддается очень серьезному внешнему воздействию – политики повторяют, что 90% украинцев бедные, и они охотно в это верят”, - отметила Э.Либанова.

Не завидуйте богатым и помните о бедных

Так сколько же бедных в Украине? 8% - абсолютно бедных, 13% - исходя из минимально допустимого качества питания, 28% - относительно бедных, или все-таки 75%, если верить людям на слово. Надеюсь, что приведенные выше разъяснения позволят каждому выбрать ответ на вопрос по собственному усмотрению. Равно как и отнести себя к бедным или нет. Но, объективно оценивая ситуацию, признаем, что главная проблема заключается в тех 4-х процентах, которые добавились в 2009 году к 9% украинцев, находящимся на грани полного обнищания. Есть еще и те, кто уже перешагнул эту черту. Именно этим людям обязано помогать государство. Нам же – тем самым 75% убежденных “бедняков” - пора прекратить прибедняться и требовать льгот. Денег для этого в бюджет все равно нет. Какие еще льготы, скажете вы, пусть они квартплату не поднимают… А вот это и есть те самые льготы, ведь именно из госказны покрывается, к примеру, разница стоимости газа для населения и для Нафтогаза. Ну да ладно мы, у нас народные депутаты и чиновники высшего ранга не забывают оформить государственную помощь. Опять возмутится рядовой украинец, а вот этому пора положить конец. Если и эти “товарищи” будут продолжать причислять себя к малообеспеченным, то рано или поздно им не миновать давно обещанных социальных волнений.

Тем же, кто болезненно переживает появление у близких знакомых Porsche или новой квартиры, пожелаем в новом году избавиться от этого деструктивного чувства. В большинстве своем мы бедны ровно на столько, на сколько сами себе это позволяем. Искренне желаем всем стать в 2010 году богаче во всех отношениях и всегда иметь возможность помочь тем, кто действительно в этом нуждается…

Петр Черных (УНИАН)