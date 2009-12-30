Тимошенко намерена за 2-3 года решить проблему водоснабжения

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в течение 2-3 лет можно будет решить проблемы водоснабжения всех населенных пунктов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала вчера на брифинге журналистам во Львове.

Она подчеркнула, что водоснабжение можно будет наладить с учетом опыта и с использованием технологий, примененных для обеспечения круглосуточным водоснабжением жителей Львова.

«Мы с 2010 года стартуем с программой внедрения таких же энергосберегающих технологий, таких же технологий подведения воды, с использованием труб, которые не ухудшают качество воды (как в Львове – УНИАН). И мы будем финансировать, в том числе из госбюджета, проекты по обеспечению водой каждого населенного пункта в Украине, в котором нет сегодня такого водоснабжения. Это прекрасный старт, который мы доведем до логического завершения во всех регионах за 2-3 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что реализация подобных проектов возможна лишь при полном взаимопонимании и взаимодействии с местными властями, как это было во Львове.