В РФ готовят программы занятости

Государство сможет сдержать рост безработицы в следующем году благодаря разработанным регионами программам занятости, считает вице-премьер РФ Александр Жуков, передает РИА Новости.

"Сейчас принимаются новые региональные программы по дополнительной занятости, по снижению напряженности на рынке труда, и я думаю, эти программы будут работать так же эффективно, как они сработали в этом году. Думаю, нам удастся не допустить взрывного роста безработицы", - сказал он в интервью телеканалу "Вести" в среду.

В настоящее время наблюдается некоторый рост безработицы, который традиционен для конца года безотносительно кризиса, отметил Жуков. В целом, по его словам, эта проблема будет достаточно важной в следующем году из-за необходимости модернизации экономики и закрытия неэффективных производств.

Также в поле зрения властей остаются около 300 моногородов, где проблема с безработицей особенно актуальна, добавил вице-премьер. Если градообразующее предприятие способно производить конкурентоспособную продукцию, то государство готово предоставить поддержку, чтобы модернизировать производство, заверил Жуков, в противном случае, его работникам придется пройти переквалификацию и сменить место работы.

Кроме того, существует программа по переселению жителей моногородов, однако, по словам Жукова, ей воспользовались всего 10-15 тысяч человек. По сравнению с количеством тех, кто благодаря программам помощи открыл собственное дел (около 100 тысяч человек), это достаточно мало, отметил вице-премьер.

Несмотря на некоторое сокращение числа безработных граждан с 2,8 миллиона человек в апреле до 2,1 миллиона в декабре, вернуться к докризисному показателю - 1,6 миллиона человек - не получилось.

Рост безработицы в России - это, по мнению президента РФ Дмитрия Медведева, единственное проявление кризиса, с которым не удалось совладать российскому правительству в 2009 году. В следующем году будут продолжены региональные программы по снижению напряженности на рынке труда. Из федерального бюджета регионы получат на эти цели 36,3 миллиарда рублей.