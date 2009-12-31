Зарплаты бюджетникам профинансированы на 100%

Государственное казначейство досрочно перечислило дотацию выравнивания для 100-процентной выплаты зарплаты работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, в том числе за вторую половину декабря.

Как сообщает официальный сайт премьер-министра, кандидата у президенты Юлии ТИМОШЕНКО, по ее поручению Министерство финансов 25 декабря получило от местных финансовых органов информацию о начисленной зарплате работникам бюджетных учреждений, согласно которой по состоянию на 24 декабря была не выплачена зарплата в сумме 1,9 млрд. грн.

С целью обеспечения выплаты зарплаты и учитывая отсутствие средств в местных бюджетах, Госказначейство перечислило дотацию выравнивания в полном объеме.

За счет досрочно перечисленной дотации выравнивания из государственного бюджета местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны обеспечить 100-процентную выплату зарплаты работникам бюджетной сферы, которые финансируются из местных бюджетов, за декабрь 2009 года, в том числе и за вторую половину декабря, заявило Министерство финансов Украины.

В сообщении напоминается, что Кабинет министров для обеспечения выплаты зарплат в бюджетной сфере еще в середине декабря принял решение о выделении регионам дополнительных дотаций общим объемом 1,7 млрд. грн.