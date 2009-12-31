Литвин против повышения пенсионного возраста

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не поддерживает инициативу относительно повышения в Украине пенсионного возраста.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов относительно возможности поднятия пенсионного возраста, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН заверил, что не допустит реализации таких предложений на законодательном уровне. «Чтобы ввести повышенный пенсионный возраст, нужно переступить через меня. Через меня никто не переступит», - сказал председатель ВР.

Он объяснил, что в Украине сегодня чрезвычайно высокий уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями при низком среднем уровне жизни, который, в частности, составляет 62 года для мужчин, и поэтому повышение пенсионного возраста является «абсурдным». «Если пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, так что, мы будем на работу оформлять людей с кладбищ?» - спросил В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что на увеличении пенсионного возраста в Украине настаивают международные финансовые институты. В этом контексте В.ЛИТВИН назвал неслучайным тот факт, что правительство до сих пор не подало в парламент бюджет на следующий год, «прикрываясь разного рода отговорками».

«Главная причина заключается в том, что, в частности, Международный валютный фонд требует подать так называемый реальный бюджет с учетом необходимости выполнения всех условий, относительно которых подписались в соответствующем меморандуме Президент Украины, премьер-министр Украины, председатель Национального банка и исполняющий обязанности Министра финансов. Вот теперь пусть народу скажут, за что они подписались», - отметил спикер.

При этом В.ЛИТВИН добавил, что руководители государства, подписывая этот документ, не собирались ничего выполнять до выборов, поэтому «теперь и не хотят подавать бюджет».