Правительство должно завершить газификацию сел

Правительство должно продолжить программу по завершению газификации сел. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время рабочей поездки в АР Крым, где приняла участие в мероприятиях по случаю введения газопровода к с.Пионерское Симферопольского района, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня событие номер один (газификация сел), потому что 15 тысяч людей, которые живут в селах, подчиненных Добривскому сельскому совету, имеют возможность получить природный газ», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что правительство стопроцентно профинансировало все работы, связанные с достройкой газопровода до с. Пионерского в размере 1,5 млн. грн.