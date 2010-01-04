Украина позаботится о трудоустройстве украинцев в Польше

Украинская власть намерена урегулировать вопрос трудоустройства украинских граждан, которые ежегодно приезжают в Польшу на заработки и, зачастую, работают нелегально.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в консульстве Украины в Варшаве, из-за нелегального статуса украинцы очень часто становятся жертвами недобросовестных польских работодателей, которые отказываются выплачивать им зарплату за выполненную работу.

По данным консульства, 7 из 10 обращений украинских граждан в консульства в Польше касаются, собственно, невыплаты заработной платы.

По данным министерства труда и социальной политики Польши, в первой половине прошлого года польские работодатели зарегистрировали почти 120 тысяч заявок на трудоустройство украинцев по сравнению с более 140 тысячами зарегистрированных за весь 2008 год.

„Ни украинская, ни польская сторона не знают, где они (люди, на которых были зарегистрированы заявки) работают”, - отметили в консульстве.

Собеседник агентства добавил, что чаще всего украинцы, на которых регистрируются заявки на работу в Польше, начинают работать без подписания договора, который мог бы защитить их права в случае конфликтов с работодателями.

Работодатели также не регистрируют их в налоговой администрации и соответствующих государственных фондах по социальному страхованию, благодаря чему избегают уплаты налогов и других отчислений.

„Есть идея, чтобы сделать трудоустройство легальным”, - отметили в консульстве.

Представитель консульства отметил, что переговоры по этому вопросу планируется начать в 2010 году. При этом он заметил, что введение новых изменений, которые необходимо оговорить в новом межправительственном договоре, может наступить через 2 года.

В консульстве добавили, что в настоящее время трудоустройство украинцев в Польше регулируется межправительственным украинско-польским договором от 1994 года, который де-факто на практике не применяется.

Как сообщал УНИАН, польские власти летом 2007 года разрешили гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения на работу в течение 3 месяцев каждые полгода.

С февраля 2008 года поляки продлили срок такого трудоустройства до 6 месяцев непрерывно за год.

С февраля 2009 года поляки разрешили работать без разрешений также гражданам Молдовы.

Справка УНИАН. Польша решила упростить доступ на внутренний рынок труда в связи с нехваткой работников, вызванной массовой трудовой миграцией поляков в другие государства Евросоюза, к которому страна присоединилась в 2004 году.